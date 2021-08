Soulaines-Dhuys Maison à écailles Aube, Soulaines-Dhuys Découverte commentée de la « Venise verte de l’Aube » Maison à écailles Soulaines-Dhuys Catégories d’évènement: Aube

Découverte commentée de la « Venise verte de l’Aube » Maison à écailles, 18 septembre 2021 14:00, Soulaines-Dhuys. Journée du patrimoine 2021 Maison à écailles. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte commentée de la « Venise verte de l’Aube » * Déambulez dans les ruelles de Soulaines, petit village de caractère. Entre son imposante église, sa petite chapelle à pans de bois du XVe siècle et ses maison typiques, vous serez conquis. Le village est aussi connu comme la « Venise verte de l’Aube » du fait des nombreux cours d’eau qui le traversent. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

Gratuit. Départ de la visite guidée devant la Maison à écailles. La visite respectera les mesures sanitaires en vigueur.

Maison à écailles 7 rue de l’Ile, 10200 Soulaines-Dhuys Soulaines-Dhuys 10200 Aube

La Maison à écailles est ainsi nommée par la particularité de son bardage en « écailles » d’acacia, planchettes en forme de tuile. Elle date du XIIIe siècle et forme une petite halle de par son architecture originale avec “halloy” : le premier étage surplombe le rez-de-chaussée en étant supporté par des piliers de bois. Elle est inscrite au titre des monuments historiques.

