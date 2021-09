Thouaré-sur-Loire Mairie Loire-Atlantique, Thouaré-sur-Loire Visite guidée de l’Hôtel de Ville et du Centre technique municipal (CTM) Mairie Thouaré-sur-Loire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Thouaré-sur-Loire

Visite guidée de l’Hôtel de Ville et du Centre technique municipal (CTM) Mairie, 19 septembre 2021 10:00, Thouaré-sur-Loire. Journée du patrimoine 2021 Mairie. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique 02 40 68 09 80

Dimanche 19 septembre, 10h00 Visite guidée de l’Hôtel de Ville et du Centre technique municipal (CTM) * Dans les coulisses de l’Hôtel de Ville et du Centre Technique Municipal… Dimanche 19 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les élus vous proposent des visites guidées des bâtiments muicipaux. Rendez-vous de 10h à 13h, sur inscription auprès de nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr ou au 02 40 68 09 80.

Rappel : en application des consignes sanitaires nationales en vigueur, un pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

*

Sur inscriptions

Mairie 6 rue de Mauves 44470 Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location93759114.jpg 02 40 68 09 70 http://www.thouare.fr

Visite guidée et commentée par les élus de l’Hôtel de Ville et du Centre technique municipal.

Crédits : @Mairie de Thouaré-sur-Loire Gratuit Mairie de Thouaré-sur-Loire

Détails Heure : 10:00 - 13:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Thouaré-sur-Loire Autres Lieu Mairie Adresse 6 rue de Mauves 44470 Thouaré-sur-Loire Ville Thouaré-sur-Loire lieuville Mairie Thouaré-sur-Loire