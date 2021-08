Longpont-sur-Orge Mairie, salle du conseil Essonne, Longpont-sur-Orge Festival du coquelicot 2021 Mairie, salle du conseil Longpont-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

Longpont-sur-Orge

Festival du coquelicot 2021 Mairie, salle du conseil, 17 septembre 2021 20:30, Longpont-sur-Orge. Journée du patrimoine 2021 Mairie, salle du conseil. Gratuit culture@mairie-longpont91.fr

17 – 19 septembre Festival du coquelicot 2021 * Programme complet disponible sur http://www.mairie-longpont91.fr

Renseignements à culture@mairie-longpont91.fr *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 23h59

samedi 18 septembre – 09h00 à 00h29

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h59

*

Entrée libre

Mairie, salle du conseil Place des Combattants 91310 Longpont-sur-Orge Longpont-sur-Orge 91310 Lormoy Essonne

http://www.mairie-longpont91.fr Crédits : Mairie de Longpont-sur-Orge Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Longpont-sur-Orge Autres Lieu Mairie, salle du conseil Adresse Place des Combattants 91310 Longpont-sur-Orge Ville Longpont-sur-Orge Age maximum 99 lieuville Mairie, salle du conseil Longpont-sur-Orge