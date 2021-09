Saint-Marcel Mairie Eure, Saint-Marcel Visite guidée de la mairie de Saint-Marcel Mairie Saint-Marcel Catégories d’évènement: Eure

Saint-Marcel

Visite guidée de la mairie de Saint-Marcel Mairie, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Marcel. Journée du patrimoine 2021 Mairie. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée de la mairie de Saint-Marcel * Visite commentée de la mairie et présentation des missions des services municipaux. Accès libre à la salle de Conseil Municipal et l’exposition d’archives *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Mairie 55 route de Chambray, 27950 Saint-Marcel Saint-Marcel 27200 Eure

02 32 64 32 50

Construite à la fin du XIXe siècle, la mairie faisait également office de maison d’école.

Découverte de l’histoire de l’administration locale au travers de documents d’archives.

Visite commentée du bâtiment avec présentation des missions des différents services municipaux.

Crédits : © Commune de Saint-Marcel Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Eure, Saint-Marcel Autres Lieu Mairie Adresse 55 route de Chambray, 27950 Saint-Marcel Ville Saint-Marcel Age maximum 99 lieuville Mairie Saint-Marcel