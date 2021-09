Saint-Mamert-du-Gard Mairie Gard, Saint-Mamert-du-Gard Jeu de piste dans les rues du village Mairie Saint-Mamert-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Mamert-du-Gard

Jeu de piste dans les rues du village Mairie, 19 septembre 2021 09:00, Saint-Mamert-du-Gard. Journée du patrimoine 2021 Mairie. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 09h00 Jeu de piste dans les rues du village * Au départ de la mairie: deux promenades dans les rues sous forme de jeu de piste: à chaque étape, il faudra répondre à une question sur la signification du nom de la rue dans laquelle on se trouve (nom en occitan, ou relatant un épisode de l’histoire locale…)

Chaque promenade prendra environ une heure et demi *

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

En autonomie, tout au long de la journée, durée : 1h30 environ

Mairie Place de la Mairie, 30730 Saint-Mamert-du-Gard Saint-Mamert-du-Gard 30730 Gard

0466811029 https://www.mairiest-mamertdugard.fr/

Nous proposons aux petits et aux grands une promenade dans le village sous forme de jeu de piste: Il faudra deviner la signification des noms un peu particuliers de certaines de nos rues: des noms en occitan, ou relatant des histoires locales…

Heure : 09:00 - 19:00