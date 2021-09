Saint-Mamert-du-Gard Mairie Gard, Saint-Mamert-du-Gard Visite guidée par les élus Mairie Saint-Mamert-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Mamert-du-Gard

Visite guidée par les élus Mairie, 19 septembre 2021 10:00, Saint-Mamert-du-Gard. Journée du patrimoine 2021 Mairie. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00 Visite guidée par les élus * Venez visiter la mairie en compagnie des élus : l’exposition archéologique, la salle du Conseil, les bureaux de Mme le Maire et des adjoints, le petit escalier secret, le balcon qui donne sur la place. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

*

Entrée libre

Mairie Place de la Mairie 30730 Saint-Mamert-du-Gard Saint-Mamert-du-Gard 30730 Gard

+33 0466811029 https://www.mairiest-mamertdugard.fr

Visitez la Mairie en compagnie des élus : la Salle du Conseil, l’escalier secret, le bureau de la Maire et ceux des adjoints, le balcon…

