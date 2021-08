Porcieu-Amblagnieu Mairie Porcieu-Amblagnieu Isère, Porcieu-Amblagnieu Visite guidée de Porcieu, Amblagnieu, Vassieu (38390) Mairie Porcieu-Amblagnieu Porcieu-Amblagnieu Catégories d’évènement: Isère

Visite guidée de Porcieu, Amblagnieu, Vassieu (38390)
18 et 19 septembre 2021
Gratuit|Sur inscription
patrimoine.porcieu.amblagnieu@gmail.com

Circuit de 4 km, accessible à tous.

Circuit de 4 km, accessible à tous. Prévoir des chaussures confortables

Poussettes déconseillées *

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h00

Limité à 15 personnes

http://www.patrimoineporcieuamblagnieu.fr/
https://www.facebook.com/amispatrimoineporcieuamblagnieu/#

