18 et 19 septembre Les énigmes du patrimoine de Pocancy * Grâce à une série d’énigmes à résoudre sur l’application gratuite Id Vizit, découvrez le patrimoine du charmant village de Pocancy, en famille ou entre amis. Partez à la découverte des mystères du patrimoine de Pocancy, charmant village agricole situé dans la plaine d’Épernay Agglo Champagne ! Grâce à une série d’énigmes, laissez-vous séduire par son ancien moulin à eau, son église romane, ses témoignages gravés sur la craie ou encore son pigeonnier et son château. Le circuit est uniquement accessible sur les smartphones grâce à l’application gratuite ID VIZIT, disponible dans l’Apple Store ainsi que dans le Play Store.

Chaque étape est géoréférencée, et les explications pour chaque lieu seront en ligne, sur l’application. Pour télécharger l’app : https://idvizit.page.link/ggB2 *

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Gratuit. Lieu de stationnement et point de départ du circuit devant la mairie. Circuits et énigmes uniquement consultables sur l’application gratuite pour Smartphone ID VIZIT.

Mairie 2 rue de l’Église, 51130 Pocancy Pocancy 51130 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location47724687.jpg

La mairie du petit village de Pocancy se situe face à l’église.

Crédits : ©Épernay Agglo Champagne Gratuit Église de Pocancy avec la mairie en fond ©Épernay Agglo Champagne

