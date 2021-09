Lourdes Mairie Hautes-Pyrénées, Lourdes Visite guidée “La Mairie au cœur de la démocratie locale” Mairie Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Visite guidée “La Mairie au cœur de la démocratie locale” Mairie, 18 septembre 2021 10:00, Lourdes. Journée du patrimoine 2021 Mairie. Gratuit|Sur inscription

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite guidée “La Mairie au cœur de la démocratie locale” * Sur les traces de l’architecte Jean- Marie Lacrampe, découvrez l’ancienne villa Roques devenue mairie de Lourdes. N’hésitez pas à profiter de cette ouverture exceptionnelle et partager cette visite en famille. Durée : 1h

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

Sur réservation, pass sanitaire obligatoire

Mairie 2 rue de l’Hôtel de Ville, 65100 Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Crédits : Gratuit|Sur inscription

