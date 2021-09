Le Reposoir Mairie Haute-Savoie, LE REPOSOIR Au Reposoir, visite libre d’une exposition sur les alpages. Mairie Le Reposoir Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Au Reposoir, visite libre d’une exposition sur les alpages. Mairie, 17 septembre 2021 07:00, Le Reposoir. Journée du patrimoine 2021 Mairie. Gratuit 06.03.75.56.84.

17 – 19 septembre Au Reposoir, visite libre d’une exposition sur les alpages. * Cette exposition porte sur les alpages des communes du Reposoir et de Nancy-sur-Cluses. Panneaux grands formats à partir d’anciennes photos ou cartes postales, complétés par une explication ou anecdote sur chaque alpage. Elle permet de mettre en valeur ces lieux de vie, de travail et de production. Elle se situe derrière la mairie du Reposoir en libre accès jusqu’à fin septembre 2021. Elle a été mise en place par l’association Lou Montagnis (association regroupant les agriculteurs et alpagistes du Reposoir et de Nancy-sur-Cluses). *

vendredi 17 septembre – 07h00 à 21h00

samedi 18 septembre – 07h00 à 21h00

dimanche 19 septembre – 07h00 à 21h00

Gratuit / Port du masque obligatoire

Mairie Le Reposoir Le Reposoir 74950 Haute-Savoie Crédits : Céline Recurt Gratuit

