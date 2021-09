Le Coudray-Macouard mairie le coudray-Macouard Le Coudray-Macouard, Maine-et-Loire Visites libres du Coudray-Macouard, Petite Cité de Caractère mairie le coudray-Macouard Le Coudray-Macouard Catégories d’évènement: Le Coudray-Macouard

Maine-et-Loire

Visites libres du Coudray-Macouard, Petite Cité de Caractère mairie le coudray-Macouard, 17 septembre 2021 08:00, Le Coudray-Macouard. Journée du patrimoine 2021 mairie le coudray-Macouard. Gratuit

17 – 19 septembre Visites libres du Coudray-Macouard, Petite Cité de Caractère * Le Coudray-Macouard, labellisé Petite Cité de Caractère et Village de charme, invite les visiteurs à venir découvrir l’histoire de ce village aux ruelles fleuries et au patrimoine exceptionnel. Demeures d’exception, église, seigneurerie, girouetterie, boule de fort, visites guidées, marché des artisans et créateurs, points de restauration et rafraichissement, fiche jeu pour les enfants… Le Coudray-Macouard ne manque pas d’atouts pour satisfaire la curiosité des petits et des grands! Pour une visite libre, des petits flyers sont disponibles au point info Tourisme (ouvert 24h/24 et 7jrs/7), dans le parc de la mairie. *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 23h59

samedi 18 septembre – 08h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 08h00 à 23h59

*

mairie le coudray-Macouard 1 rue de Pazillé 49260 le coudray-Macouard Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Mairie

Crédits : Cristophe Gagneux Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Le Coudray-Macouard, Maine-et-Loire Autres Lieu mairie le coudray-Macouard Adresse 1 rue de Pazillé 49260 le coudray-Macouard Ville Le Coudray-Macouard lieuville mairie le coudray-Macouard Le Coudray-Macouard