Conférence sur les muletiers Mairie, 17 septembre 2021 20:30, Langogne

Vendredi 17 septembre, 20h30 Conférence sur les muletiers * Entre Le Puy et St Gilles, en l’absence de voies carrossables , les muletiers assurent pendant des siècles le transport des marchandises, céréales, vin, oignons, huile , fruits, ….. Ils véhiculent aussi nouvelles et idées. Ils possèdent un “couble” c’est à dire un équipage de cinq ou six mulets. Le trafic des muletiers disparait avec l’arrivée du chemin de fer au XIXe siècle. *

