Visite guidée du centre historique de La Roche de Glun Mairie, 18 septembre 2021 10:00, La Roche-de-Glun. Journée du patrimoine 2021 Mairie. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00, 15h00 Visite guidée du centre historique de La Roche de Glun * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

Mairie 1 place de la mairie 26600 La Roche de Glun La Roche-de-Glun 26600 Drôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3884348.jpg 04 75 84 60 52 http://www.larochedeglun.fr

Découvrez le centre historique de La Roche de Glun au cours d’une visite guidée qui se terminera par la découverte de la tour de Diane de Poitiers. Départ de la mairie.

Crédits : @Ardèche Hermitage Tourisme Gratuit @Ardèche Hermitage Tourisme

