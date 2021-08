Vals-près-le-Puy Mairie et église Haute-Loire, Vals-près-le-Puy Monuments valladiers Mairie et église Vals-près-le-Puy Catégories d’évènement: Haute-Loire

Vals-près-le-Puy

Monuments valladiers Mairie et église, 17 septembre 2021 10:00, Vals-près-le-Puy. Journée du patrimoine 2021 Mairie et église. Gratuit

17 – 19 septembre Monuments valladiers * *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Mairie et église 43750 Vals près le Puy Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location7044627.jpg 04 71 05 33 33 https://www.valspreslepuy.fr/66-patrimoine-le-patrimoine-valladier.html

église

Crédits : ©mairie Vals Gratuit ©Eglise Saint Vozy – Mairie

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Vals-près-le-Puy Autres Lieu Mairie et église Adresse 43750 Vals près le Puy Ville Vals-près-le-Puy Age maximum 99 lieuville Mairie et église Vals-près-le-Puy