Exposition : Charivari, le sens de la fête Mairie du village, 18 septembre 2021 14:00, Cergy

18 et 19 septembre Exposition : Charivari, le sens de la fête * Cette exposition est dédiée à la découverte des histoires de la fête patronale de Cergy actuellement intitulée Charivari au village. Origines, expressions de la fête, chars fleuris, évolutions et interactions avec les autres quartiers : grâce aux photos, documents, journaux, maquettes, décors, retrouvez l’esprit de la fête au village.

Parties intégrantes de l’exposition, des enregistrements sonores vous embarquent dans les histoires et anecdotes de personnes qui ont vécu la fête en tant que public ou participant, certaines depuis les années 1950, d’autres beaucoup plus récemment. Elle est ouverte également du 11 au 16 septembre de 14h à 19h. Pour plus d’informations : http://www.cergy.fr/charivari *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Entrée libre, soumis au contrôle du pass sanitaire selon les mesures gouvernementales en vigueur.

Mairie du village Place de la Libération 95000 Cergy Cergy 95000 Val-d’Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 34 33 45 65 http://www.ville-cergy.fr Crédits : © Ville de Cergy Gratuit

