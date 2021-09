visites patrimoniales de la Mairie du 2e arrondissement, de place en place deux mille ans d’histoire Mairie du 2ème, 18 septembre 2021 15:00, Lyon.

Journée du patrimoine 2021 Mairie du 2ème. Gratuit https://mairie2.lyon.fr/

18 et 19 septembre

visites patrimoniales de la Mairie du 2e arrondissement, de place en place deux mille ans d’histoire

De place en place deux mille ans d’histoire

Cité bimillénaire, Lyon s’est construite au fil des siècles, par la création de rues et places.

C’est celles du 2e arrondissement, que se propose de vous faire découvrir Bruno Lépine, journaliste, au travers d’une balade historique et patrimoniale qui vous permettra de sillonner les rues, de la place Carnot sous les eaux au XVIIIe siècle, à la place des Jacobins existante au Moyen-Age.

Berceau historique de la ville, la Presqu’île, et particulièrement le 2e arrondissement, dévoile les célébrités et institutions qui au fil du temps ont marqué de leur empreinte le territoire entre Rhône et Saône. Entre pouvoir religieux et pouvoir politique, entre puissance économique et culturelle, la Presqu’île a toujours été le cœur battant de la cité.

Tout au long de ce parcours, les noms des rues dans lesquelles vous passerez, et des rues avoisinantes vous seront expliqués. Bref, tout savoir sur le 2e, magnifique arrondissement de Lyon !

Parcours – Place Carnot, rue de Condé, rue d’Enghien, rue Bourgelat, Ainay, place d’Ainay, square Janmot, rue Guynemer, place Antoine Vollon, rue Bizolon, quai Tilsitt, rue Saint-Exupéry, place Bellecour, place Antonin Poncet, rue de la Charité, rue Sainte Hélène, place Gailleton, rue de Fleurieu, rue de la rue de la Charité, rue des Remparts d’Ainay, place Ampère.

Départ place Carnot – RV devant les bassins

Durée : 1h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

Sur inscription obligatoire



Mairie du 2ème Place Carnot 69002 Lyon Lyon 69002 Metropole

04 72 10 30 30 http://lyon.fr

Le Pôle Lyon Nature de la Direction des Espaces Verts de la Ville de Lyon et la mairie du 2ème arrondissement proposent une visite historique et botanique de la Place Carnot. Place emblématique et véritable poumon vert de cet arrondissement, elle offre des espaces ombragés, de jeux et de détente mais aussi un patrimoine arboré d’une grande richesse : tant par l’âge (certains arbres sont bicentenaires) que par la grande variété des essences présentes.

Gratuit