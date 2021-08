Herblay Mairie d'Herblay Herblay, Val-d'Oise Visite de l’Hôtel de Ville Mairie d’Herblay Herblay Catégories d’évènement: Herblay

Val-d'Oise

Visite de l’Hôtel de Ville Mairie d’Herblay, 18 septembre 2021 10:00, Herblay. Journée du patrimoine 2021 Mairie d’Herblay. Gratuit|Sur inscription cabinetdumaire@herblay.fr, 01.30.40.47.77

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite de l’Hôtel de Ville * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

*

Réservation obligatoire séances de 10h, 10h30 et 11h

Mairie d’Herblay 43 rue du général de Gaulle 95220 Herblay Herblay 95220 Val-d’Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location72529668.jpg Crédits : Ville d’Herblay-sur-Seine Gratuit|Sur inscription Mairie d’Herblay

Détails Heure : 10:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Herblay, Val-d'Oise Autres Lieu Mairie d'Herblay Adresse 43 rue du général de Gaulle 95220 Herblay Ville Herblay lieuville Mairie d'Herblay Herblay