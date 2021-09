Vichy Mairie de Vichy Allier, Vichy Visite de l’Hôtel de Ville Mairie de Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Visite de l’Hôtel de Ville Mairie de Vichy, 18 septembre 2021 10:00, Vichy. Journée du patrimoine 2021 Mairie de Vichy. Gratuit|Sur inscription 0470301717

18 et 19 septembre Visite de l’Hôtel de Ville * Visite libre avec livret et diaporama en continu permettant de découvrir le salon d’honneur, la salle du conseil, la salle des mariages, le bureau du Maire et les nombreuses œuvres d’art présentes dans l’hôtel de ville.

Animation pour les enfants autour des symboles de l’eau dans la Mairie. Pass sanitaire obligatoire. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre sur inscription par téléphone ou accueil@ville-vichy.fr . Pass sanitaire obligatoire.

Mairie de Vichy Place de l’hôtel de ville, 03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Vichy 03200 Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location29571779.jpg 04 70 30 17 42 http://ville-vichy.fr Crédits : Vichy Destinations Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Mairie de Vichy Adresse Place de l'hôtel de ville, 03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Vichy lieuville Mairie de Vichy Vichy