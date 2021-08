Tresses Mairie de Tresses Gironde, Tresses Visite historique du bourg de Tresses Mairie de Tresses Tresses Catégories d’évènement: Gironde

Tresses

Visite historique du bourg de Tresses Mairie de Tresses, 18 septembre 2021 15:30, Tresses. Journée du patrimoine 2021 Mairie de Tresses. Gratuit

Samedi 18 septembre, 15h30 Visite historique du bourg de Tresses * *

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h00

*

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Mairie de Tresses Avenue des écoles, 33370 Tresses Tresses 33370 Gironde Crédits : Gratuit

Détails Heure : 15:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Gironde, Tresses Autres Lieu Mairie de Tresses Adresse Avenue des écoles, 33370 Tresses Ville Tresses lieuville Mairie de Tresses Tresses