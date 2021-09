Thésée Mairie de Thésée Loir-et-Cher, Thésée Conférence histoire de la médecine Mairie de Thésée Thésée Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Conférence histoire de la médecine Mairie de Thésée, 18 septembre 2021 17:00, Thésée. Journée du patrimoine 2021 Mairie de Thésée. Gratuit

Samedi 18 septembre, 17h00 Conférence histoire de la médecine * Pierre Fidèle Bretonneau est né à Saint-Georges-sur-Cher le 3 avril 1778. Fondateur de la faculté de médecine de Tours, ce célèbre médecin a été, avec René Théophile Laennec, l’un des promoteurs de la méthode anatomo-clinique qui a été à la base des progrès considérables de la médecine française cours du 19e siècle. Elle reste encore présente aujourd’hui dans nos comportements et nos recherches en médecine. Même s’il est mort à Paris en 1862, Bretonneau a pratiquement toujours vécu en Touraine et plus particulièrement à Chenonceau et à Tours où son empreinte indélébile est attestée par la présence d’un hôpital qui porte son nom. Son existence romanesque mérite d’être contée au regard de l’évolution générale de la pensée médicale au cours des siècles. *

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h30

Mairie de Thésée Mairie 41140 Thésée Thésée 41140 Loir-et-Cher

https://cibul.s3.amazonaws.com/location31145896.jpg 02 54 71 40 20 http://www.tasciaca.com

Château du Vaulx-Saint-Georges, mairie de Thésée depuis 1969.

