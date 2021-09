Saint-Maurice-sur-Dargoire Mairie de St-Maurice-sur-Dargoire, Chabanière Rhône, Saint-Maurice-sur-Dargoire Visite guidée de la mairie de St-Maurice-sur-Dargoire Mairie de St-Maurice-sur-Dargoire, Chabanière Saint-Maurice-sur-Dargoire Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Maurice-sur-Dargoire

Visite guidée de la mairie de St-Maurice-sur-Dargoire Mairie de St-Maurice-sur-Dargoire, Chabanière, 18 septembre 2021 09:30, Saint-Maurice-sur-Dargoire. Journée du patrimoine 2021 Mairie de St-Maurice-sur-Dargoire, Chabanière. Gratuit

Samedi 18 septembre, 09h30, 15h00 Visite guidée de la mairie de St-Maurice-sur-Dargoire * Visite de la mairie de St-Maurice (belle maison bourgeoise du 19e siècle). Venez découvrir les coulisses de la mairie, visiter les pièces que vous ne pouvez pas voir habituellement, les annexes… La visite se terminera par une promenade dans le haut du parc communal, pour vous amener à la statue de la Madone (beau panorama). *

samedi 18 septembre – 09h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

*

Visite guidée.

Mairie de St-Maurice-sur-Dargoire, Chabanière parc communal du Peu, St-Maurice-sur-Dargoire, Chabanière Saint-Maurice-sur-Dargoire 69440 Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59191739.jpg?_ts=1631084230752 0478812133 http://www.chabaniere.fr

Belle maison bourgeoise du 19e siècle.

Crédits : ® Mairie de Chabanière Gratuit ® Mairie de Chabanière

Détails Heure : 09:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Maurice-sur-Dargoire Autres Lieu Mairie de St-Maurice-sur-Dargoire, Chabanière Adresse parc communal du Peu, St-Maurice-sur-Dargoire, Chabanière Ville Saint-Maurice-sur-Dargoire Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Mairie de St-Maurice-sur-Dargoire, Chabanière Saint-Maurice-sur-Dargoire