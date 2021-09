Scaër Mairie de Scaër Finistère, Scaër Visite libre des 7 chapelles et de l’église de Scaër Mairie de Scaër Scaër Catégories d’évènement: Finistère

18 et 19 septembre Visite libre des 7 chapelles et de l’église de Scaër * Coadry : Samedi & Dimanche de 10h à 18h

Plascaer : Samedi de 14h à 17h et Dimanche de 10h à 17h30

St Jean et St Adrien : Samedi & Dimanche de 14h à 17h

St Guénolé : Samedi & Dimanche de 10h à 17h30

St Paul : Dimanche de 10 à 12h

Penvern : Dimanche de 10h à 17h

Eglise : Samedi & Dimanche de 10h à 17h *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Mairie de Scaër 2 place de la Libération, 29390, Scaër Scaër 29390 Finistère

