Visite des archives communales Mairie de Savigny-sur-Orge, 18 septembre 2021 09:00, Savigny-sur-Orge Journée du patrimoine 2021 Gratuit|Sur inscription 01 69 54 40 66

Samedi 18 septembre, 09h00 Visite des archives communales * Le magasin d’archives, situé au sous-sol du centre administratif, vous ouvre ses portes. Venez découvrir l’histoire de la Ville à travers quelques documents emblématiques. Chaque créneau dure une heure. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

Entrée sur inscription

Mairie de Savigny-sur-Orge 48 avenue Charles de Gaulle 91600 Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne

01 69 54 40 66 http://savigny.org Crédits : Mairie de Savigny Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 09:00 - 17:00 Lieu Mairie de Savigny-sur-Orge Adresse 48 avenue Charles de Gaulle 91600 Savigny-sur-Orge Ville Savigny-sur-Orge