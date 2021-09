Saumur Mairie de Saumur Maine-et-Loire, Saumur Visite libre Hôtel de ville de Saumur Mairie de Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

18 et 19 septembre Visite libre Hôtel de ville de Saumur * L’hôtel de ville de Saumur, à l’apparence d’une petite forteresse, est probablement le plus ancien du Val de Loire. Les agrandissements entrepris en 1858 présentent un exceptionnel décor de style néogothique dont la restauration s’est terminée cette année. Découverte des espaces de réception (salle des Mariages, salle Molière), de la salle du Conseil et du bureau du maire. Visites commentées dimanche : durée 1h. Installation : Attention ! Gare aux dragons, partez à la découverte de la multitude de créatures qui peuplent la façade de l’Hôtel de Ville fraîchement restaurée. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Mairie de Saumur rue Molière 49400 Saumur

