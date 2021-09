Saint-Aubin-d'Aubigné Mairie de Saint Aubin d'Aubigné Ille-et-Vilaine, Saint-Aubin-d’Aubigné Circuit de visites guidées de la mairie, halles, église et chateau Mairie de Saint Aubin d’Aubigné Saint-Aubin-d'Aubigné Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Circuit de visites guidées de la mairie, halles, église et chateau Mairie de Saint Aubin d’Aubigné, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Aubin-d'Aubigné. Journée du patrimoine 2021 Mairie de Saint Aubin d’Aubigné. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur culture@saint-aubin-daubigne.fr, 02 99 55 20 23

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Circuit de visites guidées de la mairie, halles, église et chateau * Samedi 18 Septembre uniquement : circuits de visites guidées de la mairie, halles, église et chateau. 2 départs, à 10h et à 14h, place de la mairie. Réservations obligatoires *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

Nombre de places limitées en fonction de la jauge sanitaire du moment. Prévoir masque.

Mairie de Saint Aubin d’Aubigné 4 place de la mairie, 35250, Saint-Aubin-d’Aubigné Saint-Aubin-d’Aubigné 35250 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location79961730.jpg 02 99 55 20 23 https://www.saint-aubin-daubigne.fr/ https://www.saint-aubin-daubigne.fr/index.php/patrimoine-local-51

Mairie de la fin 19eme. Construit au départ pour être école de garçons, mairie et justice de paix. Visite de l’ensemble

