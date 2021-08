Dunkerque Mairie de Rosendaël Dunkerque, Nord Le Centre Hospitalier de Dunkerque dans la marche du temps Mairie de Rosendaël Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Le Centre Hospitalier de Dunkerque dans la marche du temps Mairie de Rosendaël, 17 septembre 2021 18:30, Dunkerque

Vendredi 17 septembre, 18h30 Le Centre Hospitalier de Dunkerque dans la marche du temps * Conférence de Monsieur Erick Verlet qui abordera l’architecture des bâtiments, les aspects sociologiques et partagera quelques anecdotes. Trois chants de marins par les Ducs d’Albe ponctueront la conférence. *

vendredi 17 septembre – 18h30 à 19h30

*

Mairie de Rosendaël Place des martyrs de la Résistance 59240 Dunkerque Dunkerque 59240 Dunkerque Nord Crédits : Gratuit

