La mosaïque gallo-romaine de Portes-les-Valence Mairie de Portes-lès-Valence, 18 septembre 2021 11:30, Portes-lès-Valence

Samedi 18 septembre, 11h30 La mosaïque gallo-romaine de Portes-les-Valence * Entre 1962 et 1977, le club archéologique Crouzet fouilla plusieurs fois le site de l’ancien prieuré Saint-Gervais. Cela leur permit de découvrir une superbe mosaïque qui est aujourd’hui exposée dans la salle des mariages de la mairie de Portes-lès-Valence. Des circonstances de sa découverte à sa description, retour sur l’histoire de la mosaïque dite de Saint-Gervais *

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h30

Groupe limité, sur réservation – RDV sur place

Mairie de Portes-lès-Valence Mairie, place de la République, Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme

Mosaîque © Mairie Portes-lès-Valence

