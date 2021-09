Pierrelatte Mairie de Pierrelatte Drôme, Pierrelatte Jeu de piste Mairie de Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Samedi 18 septembre, 17h30
Jeu de piste

Samedi 18 septembre, 17h30 Jeu de piste * Un questionnaire et un plan de la Ville sont remis aux participants dès leur arrivée. Le principe du jeu est de se rendre d’un lieu de rendez-vous à un autre. A chacun des lieux, 3 choix de réponses possibles. A chaque bonne réponse vous gagnez 1 point. Cadeaux pour les 3 premiers. Départ de l’Hôtel de Ville *

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

Mairie de Pierrelatte Av. Jean Perrin 26700 Pierrelatte Pierrelatte 26700 Drôme

0475969700 http://www.ville-pierrelatte.fr Crédits : 78Fi21 fds privé BIASINI Patrick avant 1910 Gratuit

Heure : 17:30 - 19:00