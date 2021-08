Nouic Mairie de Nouic Haute-Vienne, Nouic Randonnée sur le chemin du Ruisseau des Brebis Mairie de Nouic Nouic Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Randonnée sur le chemin du Ruisseau des Brebis Mairie de Nouic, 19 septembre 2021 09:00, Nouic

Dimanche 19 septembre, 09h00 Randonnée sur le chemin du Ruisseau des Brebis * *

dimanche 19 septembre – 09h00 à 11h30

Tarif : 2€. Durée : 2h. Départ : devant la mairie.

Mairie de Nouic 1 place docteur Justin-Labuze, 87330 Nouic Nouic 87330 Haute-Vienne

05 55 68 32 72

