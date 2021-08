Nouic Mairie de Nouic Haute-Vienne, Nouic Marché de producteurs et marché artisanal Mairie de Nouic Nouic Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Nouic

Marché de producteurs et marché artisanal Mairie de Nouic, 18 septembre 2021 09:00, Nouic. Journée du patrimoine 2021 Mairie de Nouic. Gratuit

18 et 19 septembre Marché de producteurs et marché artisanal * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Mairie de Nouic 1 place docteur Justin-Labuze, 87330 Nouic Nouic 87330 Haute-Vienne

05 55 68 32 72 Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Nouic Autres Lieu Mairie de Nouic Adresse 1 place docteur Justin-Labuze, 87330 Nouic Ville Nouic lieuville Mairie de Nouic Nouic