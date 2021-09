Merlas Mairie de Merlas Isère, Merlas Balade en images Mairie de Merlas Merlas Catégories d’évènement: Isère

Balade en images Mairie de Merlas, 18 septembre 2021 19:30, Merlas

Samedi 18 septembre, 19h30 Balade en images * Balade en Images 25 minutes de marche, 25 minutes de projection… C’est bon pour les yeux et les gambettes ! En compagnie de notre Homo Projectus, découvrez le village de Merlas de façon originale grâce à une déambulation théâtralisée qui réunit découverte du patrimoine et petits bijoux cinématographiques ! Le site Internet

samedi 18 septembre – 19h30 à 22h00

Entrée libre – Jusqu’à 40 participants (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Mairie de Merlas Le Bourg, 38620 Merlas

