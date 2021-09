Langeac Mairie de Langeac Haute-Loire, Langeac Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Langeac Mairie de Langeac Langeac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Langeac

Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Langeac Mairie de Langeac, 18 septembre 2021 15:00, Langeac. Journée du patrimoine 2021 Mairie de Langeac. Gratuit Handicap moteur 04 71 77 71 10

Samedi 18 septembre, 15h00 Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Langeac * Dans le cadre des 38ème Journées européennes du Patrimoine 2021 mises en place chaque année par le Ministère de la Culture, la municipalité de Langeac et le S.M.A.T. du Haut-Allier vous proposent le samedi 18 septembre une visite guidée de l’Hôtel de Ville de Langeac à 15h. Cette visite guidée gratuite sera encadrée par l’animateur de l’architecture et du patrimoine du Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier en présence des représentants de la commune. Le rendez-vous est fixé devant l’entrée de l’Hôtel de Ville, place de la Favière à Langeac. En application des nouvelles directives gouvernementales, le Pass sanitaire vous sera demandé pour assister à la visite guidée. Cette visite guidée s’effectuera dans le respect des gestes barrières, distanciation physique et port du masque obligatoire. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition. Pour faciliter la gestion de groupe nous vous demandons de réserver obligatoirement avant le jeudi 17 septembre au 04 71 77 71 10 ou par mèl à animation@ville-langeac.com *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

*

GRATUIT / RESERVATION OBLIGATOIRE AU 04 71 77 71 10

Mairie de Langeac place de la Favière, Langeac Langeac 43300 Haute-Loire

04 71 77 71 10

Hôtel de Ville

Crédits : SMAT du Haut-Allier Gratuit

