Découvrez un hôtel particulier du XVIIe siècle Mairie de Guîtres, 17 septembre 2021 09:00, Guîtres. Journée du patrimoine 2021 Mairie de Guîtres. Gratuit

17 – 19 septembre Découvrez un hôtel particulier du XVIIe siècle * Découvrez cet ancien hôtel particulier des années 1600 grâce à des visites guidées gratuites ! Il présente de nombreux points d’intéret : le salon d’honneur, ses boiseries, ses œuvres de Daniel Réal, ses panneaux décoratifs, le bureau du Maire, l’ancienne salle des mariages, l’étage et ses trésors d’histoire… *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Mairie de Guîtres 8 Grand Rue, 33230 Guîtres Guîtres 33230 Les Mongeaux Gironde

