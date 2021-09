Carpentras mairie de Carpentras Carpentras, Vaucluse Visite en scène “Carpentras 1320” mairie de Carpentras Carpentras Catégories d’évènement: Carpentras

Visite en scène “Carpentras 1320” mairie de Carpentras, 18 septembre 2021 15:00, Carpentras. Journée du patrimoine 2021 mairie de Carpentras. Gratuit|Sur inscription 04 90 67 69 21, culture-patrimoine@lacove.fr

18 et 19 septembre Visite en scène “Carpentras 1320” * Il y a 701 ans, Carpentras devenait la capitale du Comtat Venaissin. Ce statut prestigieux allait changer sa destinée. Pour commémorer cet événement historique, nous vous invitons à vous plonger dans la ville telle qu’elle était au XIVe siècle, en compagnie des comédiens du Bruit de la Rouille. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

Places limitées. Inscription au service Culture & Patrimoine de la CoVe.

mairie de Carpentras place Maurice Charretier 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Crédits : © Visite en scène “Carpentras 1320”, La Cove Gratuit|Sur inscription

