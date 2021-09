Bollène mairie de Bollène Bollène, Vaucluse Découverte du centre historique mairie de Bollène Bollène Catégories d’évènement: Bollène

Samedi 18 septembre, 18h00 Découverte du centre historique * De la basse ville à la haute ville, des monuments les plus connus (Hôtel de ville, Collégiale Saint Martin, …) aux plus confidentiels (hôtels particuliers, vestiges médiévaux, …) cette visite vous permettra de découvrir ou re découvrir Bollène.

Au gré de votre déambulation, vous irez de surprise en surprise avec de majestueux édifices tels que la Maison Cardinale, la Tour Saint Antoine, la Chapelle des Trois Croix, etc. Votre visite sera agrémentée d’une pause culturelle proposée par le Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse. *

