Billy Mairie de Billy Allier, Billy Visite libre de la Mairie, ancien corps de Garde Mairie de Billy Billy Catégories d’évènement: Allier

Billy

Visite libre de la Mairie, ancien corps de Garde Mairie de Billy, 18 septembre 2021 14:00, Billy. Journée du patrimoine 2021 Mairie de Billy. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de la Mairie, ancien corps de Garde * Découvrez l’ancien corps de garde de l’enceinte extérieure du village. Au rez-de-chaussez vous pourrez admirer l’imposante cheminée avec les armoiries des Bourbon et au premier étage le bureau du Maire avec une collection d’armes à feu. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Mairie de Billy 1 rue Chabotin, 03260 Billy Billy 03260 Paradis Allier

04 70 43 50 14 http://www.billy-allier.fr/

Ancien corps de garde de l’enceinte extérieure de la cité fortifiée de Billy.

Crédits : ©Cindy Michaud Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Allier, Billy Autres Lieu Mairie de Billy Adresse 1 rue Chabotin, 03260 Billy Ville Billy Age maximum 99 lieuville Mairie de Billy Billy