Visite libre Mairie d’Arques, 18 septembre 2021 10:00, Arques. Journée du patrimoine 2021 Mairie d’Arques. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite libre * Partez à la découverte d’une curiosité de l’Hôtel de Ville d’Arques. La Salle du Poilu est richement parée de bois, plaques de marbre et vitraux colorés, en souvenir des deux guerres mondiales. Mairie d’Arques, place Roger Salengro

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

