Visite de la ville d’Agen Mairie, 17 septembre 2021 09:00, Cuq. Journée du patrimoine 2021 Mairie. Sur inscription contact@cedp47.com

Vendredi 17 septembre, 09h00 Visite de la ville d’Agen * Visite découverte de le ville d’Agen avec temps de jeux et d’observation. Parcours accompagné par un médiateur culturel du CEDP47, avec commentaires sur le bâti médiéval, les modes de vies au Moyen Age, l’espace urbain fortifié, les édifices religieux… *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h00

Limité à 30 participants.

Mairie Place Esquirol, 47000 Agen Cuq 47220 Lot-et-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location51672335.jpg 05 53 95 62 04 http://www.cedp47.com https://www.facebook.com/cedp47

Découverte de la ville d’Agen au Moyen Âge, depuis les Jacobins jusqu’à la Cathédrale Saint-Caprais.

