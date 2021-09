Beaurepaire Mairie Beaupaire Beaurepaire, Isère Exposition, ” Le Moyen âge à Beaurepaire ” Mairie Beaupaire Beaurepaire Catégories d’évènement: Beaurepaire

17 et 18 septembre Exposition, ” Le Moyen âge à Beaurepaire ” * *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

Entrée libre.

Mairie Beaupaire 28 rue Français 38270 Beaurepaire Beaurepaire 38270 Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57124653.jpg 0617473073 http://www.ville-beaurepaire.fr

Beaurepaire est une ville neuve médiévale fondée par une charte de franchise du dauphin Jean ll de 1309.

La restauration de la tour Florie Richard , demeure d’une famille noble et ancienne maison forte du 14 siècle, est l’occasion de redécouvrir le Moyen age à Beaurepaire.

Ce thème a été choisi, cette année pour la conférence introductive et l’exposition qui est associée.

La tour Florie Richard est le plus ancien édifice de Beaurepaire avec ses différentes reprises au cours des siècles. Elle sera aménagée en salle d’exposition pour présenter la locomobile, utilisée pour la dynamo du 1er réseau d’éclairage en 1886

À noter, Beaurepaire a été la première ville avoir été électrifiée.

