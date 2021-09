Villeneuve-Loubet Maioun dei Granouie Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Villeneuve Loubet d’hier à aujourd’hui Maioun dei Granouie Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve Loubet d'hier à aujourd'hui Maioun dei Granouie, 18 septembre 2021 10:00, Villeneuve-Loubet Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Villeneuve Loubet d’hier à aujourd’hui * De l’écolier à l’agriculteur, l’association Lei Granouie vous fait découvrir le mode de vie des Villeneuvois du siècle dernier au travers de photos, d’objet, de récits et de témoignages. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Passe sanitaire obligatoire

Maioun dei Granouie 22 Ch. du Pas de Bonne Heure 06270 Villeneuve-Loubet

