Journée portes ouvertes – Rétrofutur Mains d'Œuvres, 18 septembre 2021, Saint-Ouen.

Journée portes ouvertes – Rétrofutur

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Mains d’Œuvres ouvre très grand ses portes pour fêter l’ouverture de la saison. Découvrez le bâtiment Mains d’Œuvres des années 50 à aujourd’hui.

Visites du lieu et des ateliers d’artistes, inscriptions et cours d’essais à la MOMO et l’École des Possibles, marché des créateur.rices, expositions et concerts.

Mains d’Œuvres Ancien site Derodo-Valéo – 1 rue Charles-Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen 93400 Seine-Saint-Denis

Installé dans l’ancien Centre social et sportif des Usines Valéo (bâtiment de 4 000 m²), vestige d’une ère industrielle révolue et proche aux abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen, Mains d’Œuvres est un lieu dédié à l’imagination artistique et citoyenne. Là où l’on mangeait dans les années 1950, l’on danse aujourd’hui, là où l’on se réunissait, l’on expérimente, là où l’on jouait au basket-ball, l’on questionne le rapport public/artiste…

