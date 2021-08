Bar-le-Duc Lycée Raymond Poincaré Bar-le-Duc, Meuse Visite guidée et exposition au lycée Lycée Raymond Poincaré Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Vendredi 17 septembre, 14h00 Visite guidée et exposition au lycée * Visites guidées et exposition de souvenirs de l’association des anciens élèves du lycée Raymond Poincaré. Venez découvrir les lieux patrimoniaux du lycée Raymond Poincaré : son ancienne chapelle, sa collection d’instruments scientifiques classée monument historique ainsi que sa bibliothèque où seront exposés des souvenirs des anciens élèves. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

*

Gratuit. Sur inscription.

Lycée Raymond Poincaré 1 Place Paul Lemagny, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse

En 1854, le collège Gilles de Trêves étant devenu trop exigu, il est décidé d’ériger un lycée par décret de Napoléon III. La construction est alors confiée à l’architecte Demoget et le « Lycée impérial » est inauguré en 1857. Il abrite un hôpital militaire pendant la guerre de 1870 et reçoit la visite du chancelier Otto von Bismarck. Le lycée accueille des classes préparatoires de 1878 à 1914. Pendant la Première Guerre mondiale, il est est occupé par un hôpital militaire et par les bureaux de l’État-Major de la Direction des Étapes et des Services de la IIIe Armée, installés dans 20 des 35 salles de classes et d’études tout en continuant à accueillir des élèves. Il prend le nom de son ancien élève Raymond Poincaré en 1935. À partir des années 1950, les réformes et l’accroissement des effectifs nécessitent la construction de nouveaux bâtiments : internat, salles de cours, gymnase, terrains de sport, cantine scolaire. Les classes enfantines disparaissent pour laisser la place à plusieurs sections de BTS et au GRETA.

