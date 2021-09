Limoges Lycée Polaris Formation Haute-Vienne, Limoges Visite guidée « De la Providence à Polaris Formation » Lycée Polaris Formation Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Visite guidée « De la Providence à Polaris Formation » Lycée Polaris Formation, 18 septembre 2021

Lycée Polaris Formation 5 rue de la Cité, 87000 Limoges

05 55 34 34 34 https://polaris-formation.fr/site-lycee-pro/

Créé en 1939 sous l’appellation « Centre social familial du Limousin », l’établissement s’installe en 1970, au sein du quartier historique de la Cité, dans les locaux de l’ancien monastère et pensionnat Saint-Joseph de la Providence. La congrégation de la Providence est née au XVIIe siècle et a pour mission l’accueil et l’éducation des orphelines. Peu après la Révolution, la congrégation acquiert l’ancienne maison des sœurs de la Croix, rue de la Cité. À la suite de la loi de 1905, relative à la séparation de L’Église et de L’État, la congrégation va progressivement s’affaiblir puis disparaître. En 1965, l’évêque de Limoges proposera à l’Institut Social Familial Ménager de s’installer dans les locaux désormais inoccupés.

