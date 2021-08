Sceaux Lycée Lakanal Hauts-de-Seine, Sceaux Concert de musique classique à Lakanal Lycée Lakanal Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

Concert de musique classique à Lakanal Lycée Lakanal, 17 septembre 2021 20:30, Sceaux. Journée du patrimoine 2021 Lycée Lakanal. Gratuit|Sur inscription 01 46 61 19 03

Vendredi 17 septembre, 20h30 Concert de musique classique à Lakanal * La cité scolaire Lakanal accueille l’ensemble instrumental Charles Koechlin sous la direction de Marc Deleplace, pour un concert en ouverture des Journées européennes du patrimoine. *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

Inscriptions obligatoires à partir du 1er septembre, auprès de la Maison du tourisme.

Lycée Lakanal 3 avenue du Président Franklin Roosevelt 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location18046137.jpg 01 46 61 36 41 http://www.bourglareine-tourisme.fr https://tourisme.sceaux.fr/

Inscrit à l’inventaire des Monuments historiques, la cité scolaire Lakanal a été construit par Anatole de Baudot dans un parc de 10 hectares qui appartenait au domaine de Sceaux.

