Écrire avec Marcel Moore, après Claude Cahun en 2020 Lycée gabriel Guist'hau, 18 septembre 2021 10:30, Nantes. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h30 Écrire avec Marcel Moore, après Claude Cahun en 2020 * 5 jeux, ou moins, pour écrire et rêverrer

– imaginaire du chat

– miroir reflète-moi

– duo plissé pour vitrine

– portrait en vénitien

– libre suréalisme de mots enchevétrés *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

*

la cantinamotS vous accueille, libre à vous de vous y installer

Lycée gabriel Guist’hau 3 rue Marie Anne du Boccage Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique DEVANT LE LYCÉE GABRIEL GUIST’HAU – SI CLAUDE CAHUN M’ÉTAIT « ÉCRIRE », DU SURRÉALISME D’ÊTRE SOI(S) PLEINEMENT par l’Association Clown en Nez Veille

Crédits : (c)CeNV Gratuit

