Levez les yeux : la voiture à travers les époques Lycée Edmond-Perrier, 17 septembre 2021 07:00, Tulle.

Journée du patrimoine 2021 Lycée Edmond-Perrier. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 07h00

Levez les yeux : la voiture à travers les époques

*

*

vendredi 17 septembre – 07h00 à 12h00

*

Gratuit. Entrée libre.



Lycée Edmond-Perrier 6 avenue Henri Bournazel, 19000 Tulle Tulle 19000 Corrèze

https://cibul.s3.amazonaws.com/location27975357.jpg

Le 20 mars 1883, le Président de la République Jules Grévy signe le décret dotant la ville de Tulle d’un lycée. C’est l’architecte Anatole de Baudot, élève de Viollet-le-duc, qui dirige les travaux. D’un nombre limité, ses réalisations scolaires sont néanmoins très remarquées, exposées et publiées. En 1881, il dessine en même temps les lycées de Sceaux et de Tulle où l’hygiène architecturale, la sécurité et les matériaux sont particulièrement étudiés. Ainsi, les bâtiments du lycée de Tulle associent pierre, brique, faïence et métal, donnant ainsi aux façades une magnifique polychromie. Le lycée ouvre ses portes en 1887 et adopte le nom d’Edmond Perrier en 1923, en mémoire du brillant zoologiste tulliste de renommée mondiale, mort deux ans plus tôt, et ancien élève du collège de Tulle. Si la modernisation de l’établissement a nécessité des aménagements intérieurs, les extérieurs du XIXe siècle ont été préservés.

Crédits : Gratuit ©Lycéee Edmond Perrier