Visite guidée Lycée Alexandre Ribot Saint-Omer

Saint-Omer

Visite guidée Lycée Alexandre Ribot, 18 septembre 2021 14:00, Saint-Omer. Journée du patrimoine 2021 Lycée Alexandre Ribot. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée * Visite avec M. Gilbert Fillebeen, ancien professeur d’Histoire-Géographie de l’établissement. Fondé au XIXe siècle, le lycée Ribot est le plus ancien lycée du Pas-de-Calais. Il est installé dans trois anciens collèges : les jésuites wallons, anglais et le séminaire.

Rendez-vous devant les grilles du lycée.

Durée : environ 1h15.

42, rue Gambetta à Saint-Omer

Renseignements au 06.46.65.71.14 *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h15

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h45

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h15

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h15

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h45

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h15

Lycée Alexandre Ribot 42 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location28758414.jpg 03 21 88 30 60

Le lycée Alexandre Ribot est le plus ancien du Département du Pas-de-Calais. D’abord installé dans une partie de l’ancien collège des Jésuites wallons, le lycée s’est étendu progressivement à l’ancien collège des Jésuites anglais (XVIIIe siècle) et à l’ancien séminaire épiscopal (XVIIe siècle) et de nouveaux bâtiments ont été réalisés aux XIXe et XXe siècles.

Crédits : © Carl Peterolff Gratuit Carl Peterolff

Lycée Alexandre Ribot Adresse 42 rue Gambetta - 62500 Saint-Omer Ville Saint-Omer