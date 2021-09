Salon-de-Provence Ludotheque Pile et Face Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Tous en jeu ! Ludotheque Pile et Face Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Tous en jeu ! Ludotheque Pile et Face, 18 septembre 2021 09:00, Salon-de-Provence. Journée du patrimoine 2021 Ludotheque Pile et Face. Gratuit

Samedi 18 septembre, 09h00 Tous en jeu ! * La ludothèque permet aux enfants, petits et grands, aux ados, aux adultes et aux seniors de partager un moment récréatif, éducatif et social. Le jeu est utilisé comme médiateur, facilitateur de relation, source de plaisir et d’épanouissement.

Pour les Journées du Patrimoine, l’équipe de la ludothèque vous propose différents espaces de jeux accessibles à tous et toutes. Manipuler, prendre des risques, rêver, expérimenter, faire preuve de stratégie ou d’adresse, réinventer le monde ou créer… v

Animation familiale tout public.

Prévoir Une casquette et un peu d’eau pour le confort des enfants ! *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Ludotheque Pile et Face Boulevard Robert Schuman 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Les Canourgues Bouches-du-Rhône

