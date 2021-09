Tourcoing Ludomédiathèque Colette Nord, Tourcoing Journées Européennes du Patrimoine 2021 à la ludomédiathèque Colette Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Journées Européennes du Patrimoine 2021 à la ludomédiathèque Colette
Samedi 18 septembre 2021
Ludomédiathèque Colette, Tourcoing
Gratuit
mediatheque@ville-tourcoing.fr, 0359634300

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Journées Européennes du Patrimoine 2021 à la ludomédiathèque Colette * La ludomédiathèque Colette vous invite à (re)découvrir le patrimoine tourquennois, de manière ludique et actuelle, lors d’ateliers et animations associant le jeu de construction, les outils numériques et l’enquête. Au programme : exposition d’une reconstitution en Lego® de bâtiments emblématiques de Tourcoing et animation autour du Lego®, présentation de logiciels de modélisation 3D (Lego Digital Designer et Minecraft), restitution par le collectif Lost&Find d’un projet mené en 2020 sur le quartier de la Bourgogne. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit, sur réservation.Tout public à partir de 7 ans ou 10 ans selon les ateliers.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord

03 59 63 43 00
https://mediatheque.tourcoing.fr

