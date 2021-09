Loriol-du-Comtat Loriol-du-Comtat LORIOL DU COMTAT, Vaucluse Café-Patrimoine : “Racontez-nous Loriol autrefois” Loriol-du-Comtat Loriol-du-Comtat Catégories d’évènement: LORIOL DU COMTAT

Vaucluse

Café-Patrimoine : “Racontez-nous Loriol autrefois” Loriol-du-Comtat, 18 septembre 2021 09:00, Loriol-du-Comtat. Journée du patrimoine 2021 Loriol-du-Comtat. Gratuit 04 90 67 69 21

Samedi 18 septembre, 09h00 Café-Patrimoine : “Racontez-nous Loriol autrefois” * Autour de photos et de cartes postales anciennes, venez évoquer vos souvenirs du Loriol d’autrefois, la vie du village et ses péripéties, vos histoires de familles, des anciens métiers, etc … La parole est à vous ! Atelier-discussion autour d’un café, animé par Sarah Fauvel et Chloé Bézert, médiatrices du patrimoine de la CoVe. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

*

Rendez-vous sur le marché Renseignements Service Culture & Patrimoine de la CoVe

Loriol-du-Comtat Place de la mairie 84870 Loriol-du-Comtat Loriol-du-Comtat 84870 Vaucluse

04 90 67 69 21 Crédits : Carte postale ancienne Loriol-du-Comtat ©Editions J Brun et Cie Gratuit

Détails Heure : 09:00 - 12:00 Catégories d’évènement: LORIOL DU COMTAT, Vaucluse Autres Lieu Loriol-du-Comtat Adresse Place de la mairie 84870 Loriol-du-Comtat Ville Loriol-du-Comtat Age minimum 50 Age maximum 120 lieuville Loriol-du-Comtat Loriol-du-Comtat